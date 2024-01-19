Advertisement

عربي-دولي

بحثاً عن جثث رهائن.. الجيش الإسرائيلي ينقل جثثاً من في خانيونس إلى إسرائيل

Lebanon 24
19-01-2024 | 12:25
A-
A+
Doc-P-1154520-638412897865113532.jpeg
Doc-P-1154520-638412897865113532.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نقل جثثاً من مقبرة في خانيونس جنوبي غزة إلى إسرائيل، للتحقق مما إذا كانت تعود لرهائن قتلوا في القطاع.


وقال الجيش لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، الخميس، إن قواته أجرت عملية بحث في مقبرة في غزة "بحثا عن جثث رهائن"، مؤكداً "نقل العديد من الجثث المستخرجة من المقبرة إلى إسرائيل لفحصها وتحديد هويتها".
Advertisement


وأشار الى أنه يقوم "بعمليات إنقاذ رهائن دقيقة في مواقع محددة، حيث تشير المعلومات إلى احتمال وجود جثث تعود لهم".


كما أوضح أن "الجثث التي نتأكد أنها ليست للرهائن تعاد إلى مكانها".


وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش عثر على عدة متعلقات يعتقد أنها تعود للرهائن في خانيونس.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:05 | 2024-01-19
12:46 | 2024-01-19
12:43 | 2024-01-19
12:20 | 2024-01-19
12:05 | 2024-01-19
11:52 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24