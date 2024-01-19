بحثاً عن جثث رهائن.. الجيش الإسرائيلي ينقل جثثاً من في خانيونس إلى إسرائيل

Advertisement

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نقل جثثاً من مقبرة في خانيونس جنوبي غزة إلى إسرائيل، للتحقق مما إذا كانت تعود لرهائن قتلوا في القطاع.وقال الجيش لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، الخميس، إن قواته أجرت عملية بحث في مقبرة في غزة "بحثا عن جثث رهائن"، مؤكداً "نقل العديد من الجثث المستخرجة من المقبرة إلى إسرائيل لفحصها وتحديد هويتها".وأشار الى أنه يقوم "بعمليات إنقاذ رهائن دقيقة في مواقع محددة، حيث تشير المعلومات إلى احتمال وجود جثث تعود لهم".كما أوضح أن "الجثث التي نتأكد أنها ليست للرهائن تعاد إلى مكانها".وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش عثر على عدة متعلقات يعتقد أنها تعود للرهائن في خانيونس.