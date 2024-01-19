منظومة عقوبات جديدة على "حماس".. من شملت الدفعة الأولى؟

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أعلن المجلس الأوروبيّ، في بيانٍ، اليوم الجمعة، أنَّ ستَّة أفراد مشمولين في منظومة عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على حركة "حماس" سيُمنعون من السفر إلى دول التكتل وستجمّد أصولهم.وأشار البيان إلى أنّ القائمة الأولى للأفراد الخاضعين للعقوبات تشملُ المموّل المقيم في السودان عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، نبيل شومان ونجله خالد شومان، رضا الخميس المموّل الكبير لحماس، موسى دودين القيادي الكبير بحماس والممول المقيم بالجزائر أيمن أحمد الدويك.وذكر البيان أنه "سيستمرُّ تطبيق هذه المنظومة الجديدة من العقوبات حتى 19 كانون الثاني 2025. وسيجري وضعُها تحت مراجعة مستمرَّة وتجديدها أو تعديلها عند اللزوم".