رقم قياسي.. هذا ما بلغه احتياطي روسيا من الذهب خلال 2023

حقق احتياطي روسيا من الذهب ارتفاعاً قياسياً وملحوظاً خلال العام الماضي ليصل إلى 2350 طنا.



وذكر البنك المركزي الروسي، في بيان اليوم الجمعة، أن "احتياطي الذهب في روسيا ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 2.6 بالمئة إلى 155.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 35 طنا تقريبا ووصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي ليبلغ 2350 طنًا".

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وقال البيان إن "احتياطيات روسيا الدولية، ارتفعت بين أول كانون الاول 2023 وأول كانون الثاني 2024، من 592.4 مليار دولار إلى 598.6 مليار دولار.. وكان هذا أعلى مستوى للاحتياطيات منذ اذار 2022"

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يشار الى أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات المعدن النفيس وتصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب متجاوزة دولا مثل الصين والهند.