هنغاريا وأوكرانيا تناقشان مجمل القضايا المتعلقة بعلاقاتهما

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أنه سيلتقي نظيره الأوكراني دميتري كوليبا ورئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك لمناقشة مجمل قضايا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر الوزير الهنغاري عبر منصة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أنه اتصل هاتفيا بأندريه يرماك أثناء العودة إلى بودابست من أثينا، حيث شارك في اجتماع إقليمي حول الطاقة.

وأوضح أن الحديث جرى "في إطار التحضير للقاء الشخصي الذي تقرر نهائيا أنه سيعقد في مدينة أوجغورود (بغرب أوكرانيا) في 29 كانون الثاني".

وأعرب الوزير الهنغاري عن أمله في أن يستطيع الجانبان "أن يناقشا بنجاح القضايا الثنائية الأكثر أهمية، وخصوصا قضية حقوق الأقلية الهنغارية في منطقة ما وراء الكاربات (زاكارباتيا)، التي تم حرمانها منها في الماضي، وكذلك تطوير العلاقات بين البلدين على المدى الطويل".

(روسيا اليوم)