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عربي-دولي

بطلب فلسطيني.. الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية لبحث جرائم الاحتلال

Lebanon 24
19-01-2024 | 14:45
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أعلن مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، مساء الجمعة، عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، الاثنين المقبل، لبحث تطورات الحرب على قطاع غزة.

 

جاء ذلك في بيان لمندوب فلسطين بالجامعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي.

 

وقال العكلوك، إن "مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين سيعقد دورة غير عادية، يوم الاثنين المقبل، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة برئاسة المملكة المغربية (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية)".

 

وأوضح أن الاجتماع الطارئ يعقد "بناءً على طلب دولة فلسطين، وتأييد عدد كبير من الدول العربية؛ بهدف بحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

 

وأشار إلى أن "الاجتماع سيسلط الضوء على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية (..) والحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى".

 

وأعرب الدبلوماسي الفلسطيني عن آمله أن "يخرج الاجتماع بخطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية يمكن القيام بها أو دعمها في إطار جامعة الدول العربية"، وفق البيان.

 

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