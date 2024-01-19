اليمن وإريتريا يبحثان تداعيات أحداث البحر الأحمر

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، مع نظيره الإريتري عثمان صالح محمد، تداعيات الأحداث في البحر الأحمر.

جاء ذلك في لقاء جمع الوزيرين على هامش فعاليات قمة عدم الانحياز، المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا.

وجرى خلال اللقاء "بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وتبادل الوزيران، وفق وكالة سبأ، "وجهات النظر حول جهود السلام في اليمن (بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي)".

وأضافت الوكالة، أنه جرى خلال اللقاء "مناقشة التطورات الأخيرة في البحر الأحمر جراء استهداف المليشيات الحوثية للسفن التجارية، وتهديد شريان الملاحة البحرية، وتداعياتها على دول المنطقة والسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وفي الشأن الفلسطيني، شدد وزير خارجية اليمن "على ضرورة تضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والتوصل لحل سلمي دائم للصراع، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".

( وكالات)