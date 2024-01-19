Advertisement

عربي-دولي

بدء عودة الاتصالات تدريجياً إلى مناطق مختلفة في قطاع غزة

Lebanon 24
19-01-2024 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1154563-638413009829730293.jpg
Doc-P-1154563-638413009829730293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سببها القصف الإسرائيلي.

 
Advertisement

وقالت الشركة في بيان على منصة "إكس" إنه بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف، إلا أن طواقمنا تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير.

 

تجدر الإشارة إلى أن اثنين من طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية لقيا مصرعهما مؤخرا خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهم بقذيفة مباشرة، مما يرفع عدد الضحايا بين العاملين في الشركة إلى 14 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

ودخل انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت في قطاع غزة، اليوم الجمعة، يومه الثامن وهو الأطول منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

( روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:33 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:24 | 2024-01-19
18:00 | 2024-01-19
17:32 | 2024-01-19
16:40 | 2024-01-19
16:36 | 2024-01-19
16:21 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24