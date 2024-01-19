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عربي-دولي
لتجنب إغلاق الحكومة.. بايدن يوقع مشروع قانون موقت
Lebanon 24
19-01-2024
|
15:45
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وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، قانونا لتمديد التمويل الحكومي موقتا، لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، وفقاً لما افاد به البيت الابيض.
وتمت الموافقة على قرار التمويل الموقت من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، وتنص الوثيقة على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية حتى اذار المقبل.
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وتوصل رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في وقت سابق إلى اتفاق لتمويل عمل الحكومة بمبلغ 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بأكملها، والتي تبدأ في الولايات المتحدة في تشرين الاول 2023.
ولم يكن لدى أعضاء الكونغرس الوقت الكافي لتمرير ميزانية شاملة قبل الإغلاق، ما اضطر المشرعين إلى الموافقة مرة أخرى على مشروع قرار مؤقت، وهو الثالث منذ بداية العام المالي الحالي.
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