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عربي-دولي

اليابان تتجنب التعليق على قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

Lebanon 24
19-01-2024 | 16:21
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تجنبت الحكومة اليابانية التعليق على قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

 

وخلال مؤتمر صحفي عقدته في طوكيو الجمعة، قالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو إن "محكمة العدل الدولية تناقش الموضوع حاليا". 

 

وأضافت وزيرة الخارجية اليابانية أن بلادها "تتجنب التعليق على عملية التفاوض" مؤكدة مواصلة طوكيو مراقبة مسار الإجراءات القضائية.

 

وأكدت ضرورة تهدئة التوتر في غزة بسرعة، موضحة أن اليابان تصر على الدبلوماسية الاستباقية لمنع امتداد الأزمة إلى المنطقة بأها.

 

ولفتت إلى أن الاشتباكات مستمرة منذ أكثر من 100 يوم، وأن الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تتعرض للهجوم أصبحت أكثر صعوبة بسبب تأثير فصل الشتاء.

 

وأضافت: "مع فصل الشتاء، يجد الناس أنفسهم في ظروف قاسية على نحو متزايد، ونحن نشعر بقلق عميق إزاء هذا الوضع".

( وكالات)
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