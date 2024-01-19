Advertisement

عربي-دولي

إسبانيا.. تحذر من تمدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لدول المنطقة

Lebanon 24
19-01-2024 | 16:40
A-
A+
Doc-P-1154576-638413040937132904.jpg
Doc-P-1154576-638413040937132904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، من تمدد هجمات إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية لتشمل دولا أخرى في المنطقة، معتبرا أن ذلك "سيكون كارثة بمعنى الكلمة".

 

جاء ذلك في تصريحات للإذاعة الرسمية الإسبانية، الجمعة، أشار فيها إلى أن خطر انتشار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس إلى المنطقة "بات وشيكا".

 

وقال: "في ظل الوضع الراهن ومع عدد شهدا من المدنيين الفلسطينيين وما شهدناه في الأسابيع الأخيرة، فإن هذا صراع لا يطاق على الإطلاق ويجب إنهاؤه فورا، ولهذا السبب نريد وقفًا فوريًا ودائمًا لإطلاق النار".

وأكد وزير الخارجية الإسباني ضرورة إقامة دولة فلسطينية واقعية وقابلة للتحقيق عقب تطبيق وقف إطلاق نار.

 

وأردف: "كما أقول دائما، أمل الشعب الفلسطيني هو (إقامة) الدولة (..) ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا بأمن إسرائيل واستقرار الشرق الأوسط".

 

وبين أن "الدولة الفلسطينية تعني أن غزة والضفة الغربية ستكون تحت إدارة فلسطينية واحدة؛ وهي دولة مترابطة تتمتع بإمكانية الوصول إلى البحر وإلى العاصمة في القدس الشرقية".

 

وأكد أن إسبانيا لن تخضع أبدا للرواية القائلة إن الشرق الأوسط يجب أن يكون مرادفا للحرب، مبينا أن بلاده ترغب في إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل، وأنهم يعتبرون الشعب الإسرائيلي صديقا لإسبانيا، مستدركا أنهم لن يستكينوا في الدفاع عن المدنيين الفلسطينيين.

 

وأعلنت الحكومة الإسبانية سابقا أن إحدى أولوياتها هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها لا تريد القيام بذلك وحدها لذا تسعى لإقناع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بذلك مثل ألمانيا وفرنسا.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:33 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:24 | 2024-01-19
18:00 | 2024-01-19
17:32 | 2024-01-19
16:36 | 2024-01-19
16:21 | 2024-01-19
16:00 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24