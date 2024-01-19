تطوّر جديد.. إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق إلى غزة

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء أشدود، وذلك بعد مكالمة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.وقال البيت الأبيض في بيان: "رحب الرئيس بايدن بقرار حكومة إسرائيل السماح بشحن الدقيق للشعب الفلسطيني مباشرة عبر ميناء أشدود".