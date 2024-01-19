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تطوّر جديد.. إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق إلى غزة

Lebanon 24
19-01-2024 | 16:36
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء أشدود، وذلك بعد مكالمة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
     
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وقال البيت الأبيض في بيان: "رحب الرئيس بايدن بقرار حكومة إسرائيل السماح بشحن الدقيق للشعب الفلسطيني مباشرة عبر ميناء أشدود".
 
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