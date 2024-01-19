البيت الأبيض: أميركا نفّذت 3 ضربات استباقية ضد حركة الحوثي

Advertisement

قال البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة استهدفت جماعة الحوثي اليمنية بثلاث ضربات ناجحة دفاعا عن النفس".وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن "الهجوم كان رابع ضربة استباقية للجيش الأميركي خلال الأيام الماضية ضد منصات صواريخ كانت معدة للإطلاق".وتابع: "أودّ أن أؤكد مجدداً أن هذه الأفعال تمّت دفاعاً عن النفس، لكنّها تسهم أيضا في جعل المياه الدولية أكثر أمناً للسفن البحرية وأيضاً ... للشحن التجاري".