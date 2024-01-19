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عربي-دولي

البيت الأبيض: أميركا نفّذت 3 ضربات استباقية ضد حركة الحوثي

Lebanon 24
19-01-2024 | 17:32
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قال البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة استهدفت جماعة الحوثي اليمنية بثلاث ضربات ناجحة دفاعا عن النفس".
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن "الهجوم كان رابع ضربة استباقية للجيش الأميركي خلال الأيام الماضية ضد منصات صواريخ كانت معدة للإطلاق".
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وتابع: "أودّ أن أؤكد مجدداً أن هذه الأفعال تمّت دفاعاً عن النفس، لكنّها تسهم أيضا في جعل المياه الدولية أكثر أمناً للسفن البحرية وأيضاً ... للشحن التجاري".
 
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