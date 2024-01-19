ضغوط على بايدن.. والسبب الخسائر البشرية في حرب غزّة

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وقّع عشرات من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي على رسالة موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن يحثّون فيها الإدارة على التأكيد على معارضة الولايات المتحدة بشّدة "لتهجير القسري والدائم للفلسطينيين من غزة.وقام النائبان أيانا بريسلي وجيمي راسكين بالتوقيع على الرسالة، ووقّع عليها 60 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب، فيما يكشف عن شعور بالقلق، من اليسار بخاصة، من فداحة الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين بسبب الحملة الإسرائيلية ضد حركة حماس.وجاء في الرسالة: "نحثكم على مواصلة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بهذا الموقف ونطلب منكم تقديم توضيحات عن بنود معينة في طلب التمويل التكميلي الإنساني والأمني المقدم من الإدارة".