الخصاونة يدعو الولايات المتحدة للمبادرة لإنهاء "مذبحة" غزّة

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قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أنّه يتعين على الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى استخدام نفوذها لدى إسرائيل لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.وقال الخصاونة أنه "توجد حاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن كبير ونفوذ لضمان وقف إطلاق النار".وقال خلال حدث بكلية لندن للاقتصاد: "القيادة مطلوبة من أصدقائنا الأميركيين وشركائنا الأميركيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في إسرائيل بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".