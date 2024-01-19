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إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق إلى غزّة عبر ميناء إسدود

Lebanon 24
19-01-2024 | 19:00
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أعلن البيت الأبيض بعد مكالمة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء إسدود".
ويأتي ذلك بعد أيام من مطالبة الأمم المتحدة إسرائيل بالسماح باستعمال الميناء لتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر بشكل كامل منذ بدء الحرب.
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وقال البيت الأبيض في بيان: "رحّب الرئيس بقرار حكومة إسرائيل السماح بشحن الدقيق للشعب الفلسطيني مباشرة عبر ميناء إسدود".
وأضاف: "تعمل فرقنا بشكل منفصل على خيارات أكبر مباشرة لتوصيل المساعدات بحرا إلى غزة".
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