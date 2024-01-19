بايدن: نتنياهو لا يعارض حلّ الدولتين

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلاً بوجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة"، مضيفا أنهما "ناقشا الأمر الجمعة".ورداً على سؤال في شأن ما إن كان حل الدولتين مستحيلاً بوجود نتنياهو في منصبه، قال بايدن: "لا ليس كذلك".وأضاف أن "هناك عدداً من الأنماط الممكنة إذ أن بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها قوات مسلحة".