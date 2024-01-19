بوتين إلى مصر للمشاركة في حدث مهم جداً

Advertisement

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أنه يجري الإعداد لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل مهم للغاية يجري في مصر قريباً.وقال إن بوتين سيشارك في حفل فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية التي تشيدها روسيا في مصر، مشيرا إلى أنه يتم الإعداد لذلك.كما قال إن مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر للمحطة التي تعد إحدى المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، مضيفا أن المصيدة عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.إنشاء محطة للطاقة النوويةوكانت مصر وروسيا قد وقعتا في 19 تشرين الثاني من العام 2015، اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة النووية بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار.وفي بداية يناير الجاري، أعلن أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية في مصر، وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية، معربا عن تطلعه للمضي نحو البدء في تنفيذ معالم المشروع خلال العام الحالي 2024.مصيدة قلب المفاعليشار إلى أن مصيدة قلب المفاعل تلتقط في حال وقوع حادث قلب المفاعل والأجزاء الأساسية المنصهرة والأجزاء الإنشائية في هيكل المفاعل، ومن ثم تمنع أي ضرر محتمل قد يلحق بوعاء الاحتواء، وتمنع انتشار المواد المشعة في البيئة.(العربية)