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استمرت 40 دقيقة وشملت ملفات عدة.. مكالمة بايدن ونتنياهو الأخيرة "إيجابية"

Lebanon 24
19-01-2024 | 23:15
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أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة أن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التطورات في إسرائيل وقطاع غزة.

وفي هذا الإطار، كشف مسؤول إسرائيلي أن المكالمة كانت إيجابية واستمرت 40 دقيقة، وشملت ملفات عدة.
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وقال المسؤول الإسرائيلي إن مكالمة بايدن ونتنياهو كانت إيجابية عكس المكالمة الأخيرة في 23 كانون الأول الماضي.

وكانت آخر مرة تحدث فيها الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في 23 كانون الأول ، وأثار عدم التواصل بينهما منذ ذلك الحين تساؤلات حول وجود خلاف.

وتأتي المكالمة بين بايدن ونتنياهو بعدما أبلغ مسؤولون بالهلال الأحمر عن إطلاق نار كثيف من طائرات إسرائيلية مسيرة على مواطنين في مستشفى الأمل بخان يونس، وهي المدينة الرئيسية في الجزء الجنوبي من غزة.

وشنت إسرائيل هجوما واسعا جديدا على خان يونس بهدف السيطرة على المدينة التي تقول إنها الآن القاعدة الأساسية لمقاتلي حماس الذين هاجموا جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول في عملية أسفرت عن مقتل 1200 شخص، وعجلت بحرب دمرت القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 142 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 278 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الشهداء خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب إلى 24762. (العربية)




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