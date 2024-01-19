Advertisement

عربي-دولي

الأكبر في أوروبا: مُجدداً محطة زابوريجيا النووية إلى الواجهة.. هذا ما كشفته وكالة الطاقة الذرية

Lebanon 24
19-01-2024 | 23:21
A-
A+
Doc-P-1154633-638413288315864312.png
Doc-P-1154633-638413288315864312.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وكالة الطاقة الذرية جديداً عن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، وذلك بعد أشهر من اتهام روسيا لكييف بأنها تخطط بدعم غربي للسيطرة عليها.

ألغاماً أُعيد زرعها
فقد كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ألغاماً أُعيد زرعها في محيط المحطة الأكبر في أوروبا، والتي باتت في أيدي موسكو منذ آذار 2022.
Advertisement

وقالت الوكالة الدولية ومقرها فيينا في بيان، "أُعيد زرع ألغام على طول محيط محطة زابوريجيا".

كما أضافت أن الألغام أزيلت في تشرين الثاني قبل أن يُعاد زرعها، وهو ما يتعارض مع متطلبات السلامة التي وضعتها الوكالة.

وأشارت إلى أن الألغام باتت موجودة في منطقة محظورة على الموظفين الذين يُسيّرون عمل المحطة، بين السياج الداخلي والخارجي للمنشأة.

واشتكت الوكالة من أنها لا تزال غير قادرة على الوصول إلى أجزاء عدة من المحطة، في حين أن موسكو أرجعت الأمر في وقت سابق هذا الشهر إلى أسباب أمنيّة.

ومنذ بداية حزيران الماضي، حاولت القوات الأوكرانية التقدم في اتجاهات زابوروجيا وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، ودفعت بوحدات قتالية دربها حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية.

توترات مستمرة

يشار إلى أن المحطة الأكبر والأهم في أوروبا كانت تعرضت مرارا لانقطاع في التيار الكهربائي بسبب المعارك.
فيما يتّهم الجيش الروسي بانتظام أوكرانيا بتهديدها.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:12 | 2024-01-20
01:48 | 2024-01-20
01:39 | 2024-01-20
01:25 | 2024-01-20
01:05 | 2024-01-20
01:00 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24