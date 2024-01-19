باراك ينتقد نتنياهو: تصرفاته أغرقت إسرائيل في مستنقع غزة

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وقال باراك إن "الحرب مر عليها 15 أسبوع، في ساحة المعركة هناك مظاهر من الشجاعة والتضحية مثيرة للإعجاب. في أوساط الجمهور تسود أجواء الكآبة، الشعور بأنه رغم إنجازات الجيش الإسرائيلي إلا أن حماس لم تنهر وإعادة المخطوفين تبتعد".



وأضاف أن "الولايات المتحدة تضع أمام إسرائيل منذ شهرين اقتراح يلبي المصالح المشتركة، وهو تشكيل قوة عربية لمحور الاستقرار مع تدمير قدرات حماس هذه القوة ستتولى السيطرة في القطاع لفترة محدودة، فيها ستتم إعادة غزة الى سيطرة سلطة فلسطينية معززة ومعترف بها من قبل العالم كجهة لها حق السيطرة في القطاع طبقا لترتيبات أمنية تكون مقبولة على إسرائيل". حذر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، من أن سياسات خلفه بنيامين نتنياهو قد تؤدي إلى "غرق إسرائيل في مستنقع غزة"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة والسعي للحصول على المصادقة على ذلك في الكنيست الإسرائيلي.وقال باراك إن "الحرب مر عليها 15 أسبوع، في ساحة المعركة هناك مظاهر من الشجاعة والتضحية مثيرة للإعجاب. في أوساط الجمهور تسود أجواء الكآبة، الشعور بأنه رغم إنجازات الجيش الإسرائيلي إلا أن حماس لم تنهر وإعادة المخطوفين تبتعد".وأضاف أن "الولايات المتحدة تضع أمام إسرائيل منذ شهرين اقتراح يلبي المصالح المشتركة، وهو تشكيل قوة عربية لمحور الاستقرار مع تدمير قدرات حماس هذه القوة ستتولى السيطرة في القطاع لفترة محدودة، فيها ستتم إعادة غزة الى سيطرة سلطة فلسطينية معززة ومعترف بها من قبل العالم كجهة لها حق السيطرة في القطاع طبقا لترتيبات أمنية تكون مقبولة على إسرائيل".

وأردف: "ستتعهد السعودية والإمارات بدعم هذه السلطة المعززة اقتصاديا وستمول إعادة إعمار البنى التحتية. الاقتراح الأمريكي هو الخطة العملية الوحيدة. واحتمالية نجاحها ستضعف إذا بقيت إسرائيل تراوح في المكان".



ولفت إلى أن "المقابل المطلوب من إسرائيل هو المشاركة في المستقبل بعملية سياسية باتجاه حل الدولتين".



وأشار إلى أنه "منذ ثلاثة أشهر وبنيامين نتنياهو يمنع إجراء نقاش في الكابينت حول اليوم التالي"، مشيرا إلى أنه "في ظل غياب هدف واقعي سنصل الى الغرق في وحل غزة وسنحارب في نفس الوقت في لبنان وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ونجعل دعم أمريكا لنا يتآكل ويُعرض للخطر أيضا اتفاقات إبراهيم واتفاقات السلام مع مصر والأردن".(عربي21)