بعد هجمات إيران وحلفائها.. هل يتسع نطاق العنف في الشرق الأوسط ؟

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شنت إيران هجمات صاروخية على ثلاث دول مختلفة هذا الأسبوع، وهي العراق وسوريا وباكستان، بينما تواصل جماعات مسلحة تدعمها طهران استهداف مصالح أميركية وغربية وتخوض قتالا مع إسرائيل مما يؤجج مخاوف من أن يعصف الصراع بمنطقة الشرق الأوسط ويمتد إلى مناطق أخرى.جاءت هجمات طهران على العراق وسوريا وباكستان ردا على هجمات على أهداف إيرانية.وقالت إيران، الثلاثاء، إنها أطلقت صواريخ على مسلحي تنظيم "داعش" في سوريا ردا على تفجير أودى بحياة العشرات خلال إحياء ذكرى مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وسط إيران في الثالث من يناير.وقصفت إيران في اليوم نفسه ما وصفتها بأنها مواقع تجسس إسرائيلية في العراق، وهو ما تنفيه بغداد.وقتلت إسرائيل أعضاء بارزين في حزب الله اللبناني الحليف لطهران وأيضا من الحرس الثوري في لبنان وسوريا.وفي باكستان، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهران دمرت قاعدتين لمسلحين من جيش العدل المتمركز في باكستان والذي أعلن في ديسمبر مسؤوليته عن هجوم أودى بحياة أفراد من قوات الأمن الإيرانية.وشنت باكستان هجمات على مسلحين انفصاليين داخل إيران أمس الخميس ردا على هجمات إيران.تحت إشراف سليماني، أنشأت إيران شبكة من الفصائل المسلحة الحليفة في عدة دول عربية وقويت شوكة تلك الفصائل خلال السنوات التي تلت الغزو الأميركي للعراق في 2003 وتتزايد منذئذ.وتنفي إيران أنها توجه عن كثب الهجمات التي يشنها وكلاؤها، قائلة إنهم يتصرفون من تلقاء أنفسهم، وتعبر عن دعمها على نطاق واسع لتحركاتهم المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.وتسلح إيران وتدرب جماعات تنشط في المناطق التالية:تدعم إيران حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.شنت حماس التي تدير القطاع الفلسطيني هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، وهو ما أشعل شرارة الحرب الحالية في الشرق الأوسط.تهيمن جماعات مدججة بالسلاح ومتمرسة على القتال موالية لطهران وتربطها صلات وثيقة بالحرس الثوري على قوات الحشد الشعبي التي يبلغ قوامها 150 ألف فرد، وهي قوات عراقية شبه عسكرية تعمل تحت مظلة الدولة.وقصفت قوات الحشد الشعبي قواعد أميركية بالصواريخ في عشرات الهجمات في العراق وسوريا.وردت واشنطن بغارات جوية منها واحدة أسفرت عن مقتل أحد القادة في بغداد.تمثل سوريا طريقا رئيسيا لعبور الفصائل المتحالفة مع إيران بين العراق ولبنان.بعد اندلاع الحرب السورية في2011، تدخلت طهران بإرسال مستشارين من الحرس الثوري ومقاتلين من العراق وباكستان وأفغانستان.