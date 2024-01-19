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البيت الأبيض: ما زلنا نعارض وقفاً عاماً لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
19-01-2024 | 23:58
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أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقفا عاما لإطلاق النار في غزة، وأنها تعتقد أنه سيعود بالنفع على حركة حماس.
 
كما أضاف كيربي خلال إفادة صحافية بالبيت الأبيض "ندعم الهدن الإنسانية، مثلما قلت، لمحاولة إخراج المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات، لكننا لا ندعم وقف إطلاق النار في هذا الوقت".

وتابع "أعتقد أن من المهم أن نتذكر أن وقفا لإطلاق النار كان ساريا في السادس من أكتوبر".

مرحلة العمليات الموجهة
كذلك قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا اليوم الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح كل الأسرى المتبقين لدى حركة حماس.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن ونتنياهو استعرضا "الوضع في غزة، والانتقال إلى مرحلة العمليات الموجهة التي ستتيح تدفق كميات متزايدة من المساعدات الإنسانية مع استمرار الضغط العسكري على حركة حماس وقياداتها".

حل الدولتين
كما أشار إلى أن بايدن بحث مع نتنياهو أيضا رؤيته للسلام ولحل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل، كما بحثا مسؤولية إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين جراء الحرب في قطاع غزة.

كما ناقش بايدن ما أحرز من تقدم فيما يتعلق بضمان إتاحة الإيرادات للسلطة الفلسطينية لدفع الرواتب، بما في ذلك رواتب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، بحسب البيان.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كان لطالما أكد على استمرار الحرب حتى تحقيق الأهداف المتمثلة بالقضاء على حركة حماس سياسيا وعسكريا وعودة الأسرى، وهو ما لم يتم تحقيقه حتى اليوم.

وشنت حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي هجوماً مباغتاً على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ما فجر حرباً إسرائيلية عنيفة على القطاع أدت إلى مقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.

كما أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير ثلثي الأبنية في غزة، إما بشكل كلي أو جزئي، بينما نزح نحو 80% من سكان القطاع نحو الجنوب. (العربية)
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