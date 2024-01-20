في الصين.. حريق داخل مدرسة يودي بحياة 13 شخصًا

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لقي 13 شخصاً مصرعهم جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية السبت.وأفادت الوكالة بأن جهاز الإطفاء المحلي تلقى تحذيرا بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغكاي في قرية يانشانبو، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.وذكرت شينخوا أن المصاب "يُعالج حالياً في مستشفى وحاله مستقرّة"، مؤكدةً على أن خدمات الطوارئ وصلت سريعاً إلى مكان الواقعة، وأُخمِدت النيران.وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقاً لتحديد سبب الحريق.(أ ف ب)