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عربي-دولي

أميركا: نفذنا 3 ضربات ناجحة على أهداف حوثية في اليمن

Lebanon 24
20-01-2024 | 00:30
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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن بلاده شنت هجمات ناجحة على ثلاثة مواقع صواريخ حوثية كانت بصدد الاطلاق وتشكل خطرا وشيكاً.
 
كما قال كيربي أن الحوثيين لا يزال لديهم بعض القدرات الهجومية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية اليوم الجمعة إن قواتها قصفت ثلاثة صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت موجهة لجنوب البحر الأحمر وجاهزة للإطلاق.

كما أضافت في بيان نشرته عبر منصة إكس أن القوات رصدت الصواريخ في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن ووجدت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية.

وأكدت القيادة المركزية أنها دمرت الصواريخ الثلاثة "دفاعا عن النفس".

أتى ذلك، بعدما أعلنت وسائل إعلام حوثية، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا غارتين على منطقة الجبانة في مدينة الحديدة بغرب اليمن

مهمة الأسطول الأوروبي
في الأثناء، أفاد مراسل "العربية" بأن مهمة الأسطول الأوروبي المزمع تتمثل في مرافقة السفن التجارية في مضيق باب المندب وخليج عدن، مؤكداً أن الأسطول الأوروبي سيكون مزودا بقواعد استخدام القوة عند الحاجة.

تهديد حوثي
وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي الحوثي، علي القحوم، إن السفن والوجود العسكري في البحر الأحمر سيكونان في مرمى الاستهداف، في إشارة إلى الهجمات التي تشنها الجماعة على سفن بالبحر الأحمر.

وأضاف القحوم أنه "إذا وسعت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل هجماتها، فستتوسع عمليات الحوثيين في المقابل وستكون مصالحها معرضه للاستهداف المباشر".

وأمس الخميس، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي استهداف سفينة أميركية في خليج عدن بصواريخ بحرية وتحقيق إصابة مباشرة.
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