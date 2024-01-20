السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يزال ممكنا.. تقرير دولي يكشف الكواليس

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كتب موقع "الحرة": في الحرب التي تدور في غزة، يوجد نوع من التوافق على أهمية تحييد حركة حماس، لكن لا يزال حاضرا عدم التوافق حول شكل القطاع ما بعد الحرب، وكيف يمكن إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل، لم يجلب على الفلسطينيين سوى "الخراب"، ولكنه كشف فشل استراتيجية إسرائيل بـ"احتواء الصراع مع الفلسطينيين"، وأن مقترح الاستمرار بـ"الدولة الواحدة" قد لا يتخلص من التطرف الذي يغذي الصراع، وفي الوقت ذاته قد أصبح مسار "حل الدولتين" أقل قابلية للتطبيق، بحسب تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز".ويؤكد التحليل أن تحقيق "السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يزال ممكنا"، بما يصل بالمنطقة إلى "عنف أقل"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى "إدارة فعّالة للصراع" والتي يجب أن تفضي إلى "حلول".وهذه الحلول عليها أن تخفف من تغذية المخاوف لدى الطرفين "إذ يجب وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي" وفي المقابل "توحيد غزة والضفة الغربية تدريجيا في ظل سلطية فلسطينية تتمتع بسلطة مدنية حقيقية".ويشير التحليل إلى أن تحقيق ذلك قد يعني العمل بجدية مع جميع الأطراف لإحياء "احتمالات الاستقلال الفلسطيني" ضمن مسار حل الدولتين بحيث يتم "إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح".ودعا الولايات المتحدة إلى "استخدام القوة الأميركية لتغيير مسار الأحداث في المنطقة.. بدلا من تسليم الوضع إلى المتطرفين والديناميكيات الدموية التي يشجعونها".وينبغي على الأميركيين العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين "لإيجاد مستقبل أقل فظاعة"، إذ لا ينبغي العودة إلى "استراتيجيات احتواء الصراع التي مهدت الطريق لأحداث السابع من تشرين الأول.. ولا المفاهيم المتهورة التي أصبحت رائجة في الغرب بشأن حل الدولة الواحدة" على حد تعبير المجلة.كما أشار التحليل إلى أن الوضع في غزة بعد الحرب يحتاج إلى استخدام واشنطن نفوذها لدى "إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية ودول الخليج، للبدء في بناء وإعادة تشكيل مستقبل القطاع لتحكمه جهات فلسطينية علمانية".وأفاد التحليل أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين الحاليين "غير قادرين على متابعة مثل هذه الاستراتيجيات بجدية"، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد أكد في تصريحات، الخميس، معارضته لمنح السيادة للفلسطينيين، ومعربا عن رفضه لمسار حل الدولتين الذي تسعى واشنطن إليه.وناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع نتانياهو، الجمعة، ضرورة إقامة دولة فلسطينية، في أول اتصال بينهما منذ شهر وسط توتر بشأن مرحلة ما بعد حرب غزة، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، لصحفيين "ما زال الرئيس يؤمن بأفق حل الدولتين وإمكانيته. هو يدرك أن الأمر سيتطلب كثيرا من العمل الشاق".وأضاف أن بايدن أبدى خلال محادثته مع نتانياهو "اقتناعه القوي بأن حل الدولتين ما زال المسار الصحيح للمضي قدما. وسنواصل طرح هذا الموقف".وتابع كيربي "يمكن لأفضل الأصدقاء والحلفاء إجراء مناقشات صريحة ومباشرة كهذه، ونحن نفعل ذلك". وذكر أن الاتصال تطرق أيضا إلى الرهائن الأميركيين المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 تشرين الأول على إسرائيل.وكانت آخر مرة تحدث فيها بايدن ونتانياهو في 23 كانون الأول. وأثار عدم التواصل بينهما مذاك تساؤلات بشأن وجود خلاف.كانت العلاقة بين الرجلين معقدة في الماضي، إذ ضغط بايدن العام الماضي على رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بشأن إصلاحات قضائية نظمت احتجاجات ضدها، وفق وكالة فرانس برس.لكن بايدن وقف بقوة خلف إسرائيل، حتى أنه زارها بعد الهجوم وعانق نتانياهو علنا وتعهد بتقديم دعم أميركي كامل.غير أن توترا جديدا ظهرت مذاك، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة. وحذر بايدن من أن إسرائيل قد تفقد الدعم بسبب "القصف العشوائي" على القطاع.