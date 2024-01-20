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عربي-دولي

الإحتلال يواصل حملة الإعتقالات في الضفة الغربية.. واقتحامات بعددٍ من المناطق الأخرى(فيديو)

Lebanon 24
20-01-2024 | 00:52
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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها في أحياء ومناطق في الضفة الغربية، ودهمت منازل وشنت حملة اعتقالات رفعت عدد الأسرى منذ بدء معركة طوفان الأقصى في تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 6 آلاف.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث سيّرت قوات الاحتلال دورياتها في شارع رفيديا وسط المدينة، واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين أدت الى إصابة شاب برصاصة في القدم، وتوجهت الدوريات الإسرائيلية بعدها إلى غرب مدينة نابلس قبل انسحابها منها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي خروبة شمالي مدينة جنين، ودهمت منزل الشهيد رأفت أبو عقل واعتدت على عائلته، كما اعتقلت شقيقه وعبثت بمحتويات المنزل قبل أن تنسحب.
 
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ودخلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، واعتقلت سيدة فلسطينية، وسيّرت دوريات راجلة وآلية وانتشرت في عدد من الأحياء.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر في بيت لحم ومخيمي العزة والدهيشة، وشملت الاقتحامات أيضا مدينة بيت لحم، حيث سيّرت قوات الاحتلال دوريات عند ساحة المهد وسط المدينة.
 


كما امتدت اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة بني نعيم شرقي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وبلدتي كفر ثلث وعزون شرق قلقيلية.(الجزيرة نت)

المصدر: الجزيرة نت
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