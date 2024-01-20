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عربي-دولي

بسبب الثلوج ونقص الذخائر.. تقدم روسي مهم على هذه الجبهة

Lebanon 24
20-01-2024 | 01:00
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مع تواصل الحرب الروسية ـ الأوكرانية، حقق الجيش الروسي في الساعات الأربع والعشرين الماضية تقدما مهما على جبهة أفدييفكا، شمالي مدينة دونيتسك، حيث سيطر على سلسلة من الخنادق المتاخمة لمنطقة الأكواخ الصيفية والسكة الحديدية التي تصل إلى مشارف منطقة "تسارسكا أوخوتا"، بينما كان قد سيطر في وقت سابق على بلدة فيسيلوي، كما باتت على بعد نحو 7 كيلومترات من مدينة كوبيانسك على نهر أوسكال بمقاطعة خاركيف.
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ويبدو أن فصل الشتاء وتساقط الثلوج وانجماد المياه في بعض المناطق، بالإضافة إلى نقص الذخائر، ساهم في تقدم القوات الروسية وتراجع القوات الأوكرانية، التي تعاني أيضا من نقص في القوى البشرية.

ويتزامن تدهور الأوضاع على الجانب الأوكراني مع استئناف العمليات الهجومية الروسية على هذا المحور بعد أسابيع من تناوب القوات.

وبينما استولت القوات الروسية على جزء من الخنادق الجنوبية، جنوبي مدينة أفدييفكا، فإن الجيش الأوكراني ما زال يسيطر بالكامل على محطة دونيتسك لتنقية المياه، بحسب ما ذكرت مواقع على منصة إكس متخصصة في متابعة التطورات العسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية.

ووفقا لبعض قنوات تلغرام والملخص العسكري، فقد سيطرت وحدات روسية عدة بنايات مرتفعة في المربع التاسع من مدينة أفدييفكا، وإذا تأكد هذا الأمر فإنه سيكون بمثابة نجاح كبير للقوات الروسية.

وتحدثت تقارير أيضا عن اقتراب القوات الروسية من مدينة كوبيانسك على نهر أوسكال، في مقاطعة خاركيف إلى الشرق من مقاطعة لوغانسك، مشيرة إلى أنها باتت على بعد 7 كيلومترات من المدينة الاستراتيجية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، الخميس الماضي، بأن القوات الروسية حررت بلدة فيسيلوي، شمالي مقاطعة دونيتسك واقتربت أكثر من مدينة سيفرسك الواقعة في المثلث الحدودي بين لوغانسك ودونيتسك وخاركيف.(سكاي نيوز)

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