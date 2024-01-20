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عربي-دولي

وزير إسرائيلي يكشف عن 4 شروط تفرضها حماس لإنهاء ملف الأسرى!

Lebanon 24
20-01-2024 | 01:48
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لفت الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر إلى أن حركة "حماس" قد وضعت أربعة شروط كمقابل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم في قطاع غزة.

وأوضح أنه يأتي على رأس هذه الشروط "انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع".
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وأضاف ساعر أن هناك شروطا إضافية تشمل وقف الحرب وضمانات دولية لعدم العودة إلى العدوان العسكري، فضلا عن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
 
من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته اكتشفت نموذجا لدبابة في مقر تدريب تابع لحركة "حماس" في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في سياق عمليات دهم نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في موقع عسكري تابع للواء خان يونس، ونشر جيش الاحتلال صورة للدبابة النموذجية، التي بدت مصنوعة من الحديد.

وأفاد البيان الصادر عن الجيش بأن الجنود عثروا على فتحات أنفاق وقاذفات صواريخ ومعدات قتالية أخرى، إضافة إلى نماذج لمدرعات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
 
وأكد أنه قام بتدمير هذه الآليات دون إعطاء مزيد من التفاصيل، فيما لم تعلق "حماس" على الادعاء حتى اللحظة.(عربي 21)

المصدر: عربي21
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