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عربي-دولي

ردّ رسميّ إيراني على قرار إدانة جامعة الدول العربية قصف أربيل: نأسف لبيان أبو الغيظ

Lebanon 24
20-01-2024 | 02:12
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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الجمعة، بأوّل ردٍ رسمي، عن أسف ورفض بلاده لبيان أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي ندد بالهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مواقع في أربيل بإقليم كردستان العراق.
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وأكّد ناصر كنعاني أن الهجوم الإيراني جاء ردا على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من عناصر تابعة للاحتلال الإسرائيلي في أربيل بالعراق، والتي تشكل تهديدا للأمن القومي الإيراني وللمواطنين الإيرانيين.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن الحكومة الإيرانية تلتزم بمبدأ احترام وحدة أراضي العراق وسيادته، وتتوقع من الحكومة العراقية تنفيذ الاتفاقية الأمنية التي تم التوقيع عليها بين البلدين العام الماضي.

وأضاف كنعاني أن العلاقات بين إيران والعراق تظل قائمة وشاملة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتخذ الجامعة العربية إجراءات سياسية وحقوقية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعم القضية الفلسطينية.(عربي21)
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