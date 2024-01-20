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ذكرت مجلة "Foreign Policy" الأميركية في تقرير لها أنه "في غضون يومين، أطلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وابلاً من الصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف في ثلاث دول مجاورة: العراق وسوريا وباكستان. فهل كانت خطوة إيران استعراضاً محسوباً للقوة لردع أعدائها أم عملاً متهوراً يعرّض أمنها ومصالحها للخطر؟ وقال الحرس الثوري الإيراني إن الضربات جاءت ردا على ما وصفها بالهجمات الإرهابية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل عشرات الإيرانيين، لكن الهجمات أثارت إدانة قوية من بعض الدول المتضررة، وكذلك من الولايات المتحدة وحلفائها، الذين اتهموا إيران بتصعيد التوترات وتعريض الاستقرار الإقليمي للخطر. في الحقيقة، قد يكون كلا الجانبين على حق".وبحسب المجلة، "زعم الحرس الثوري الإيراني أن الضربات استهدفت منفذي ومؤيدي الهجمات التي هزت إيران خلال الشهر الماضي. ووقعت أولى هذه الهجمات في 15 كانون الأول 2023، عندما داهمت مجموعة من المهاجمين المسلحين مركزًا للشرطة في راسك، وهي بلدة في مقاطعة سيستان وبلوشستان المضطربة، بالقرب من الحدود مع باكستان. وأعلنت جماعة جيش العدل، وهي جماعة سنية متطرفة نفذت عدة هجمات ضد قوات الأمن الإيرانية في الماضي، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 12 ضابط شرطة إيرانيًا. أما الهجوم الثاني فكان أكثر تدميراً. ففي 3 كانون الثاني 2024، وخلال الذكرى السنوية لاغتيال الولايات المتحدة لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، تعرضت إيران لأسوأ هجوم إرهابي في تاريخها الحديث، فقد فجر انتحاريان نفسيهما بالقرب من ضريح سليماني في مسقط رأسه في كرمان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصا وإصابة مئات آخرين. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم، قائلاً إنه جزء من حملته العالمية الجديدة "لقتلهم حيثما وجدتهم"، وأنه يهدف إلى مواجهة "مشاريع" إيران في المنطقة".وتابعت المجلة، "كشفت هذه الهجمات عن مدى ضعف إيران أمام التهديدات الداخلية والخارجية وشكلت تحديا لصورة القوة والاستقرار التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية، لكن ردها الانتقامي زاد من مخاطر نشوب صراع أوسع نطاقا وأكثر خطورة في المنطقة. لقد اختارت إيران استعراض القوة التي بدأت تُظهر بالفعل علامات نتائج عكسية. ومن خلال ضرب أهداف في بلدان أخرى، انتهكت إيران سيادتها وأثارت عداوة حكوماتها، وخاصة العراق وباكستان، اللتين كانتا تحاولان الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة. ورد العراق بتقديم شكوى رسمية ضد إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في حين علّقت باكستان في البداية اتصالاتها الرفيعة المستوى مع إيران، على الرغم من مشاركتها في مناورة بحرية مشتركة معها بعد الهجمات. وفي اليوم التالي، نفذت باكستان ضربات صاروخية وطائرات مسيّرة غير مسبوقة داخل إيران، زاعمة أنها ضربت الانفصاليين البلوش، بينما أكدت من جديد احترامها لسيادة إيران. وسعت وزارة الخارجية الباكستانية أيضًا إلى نزع فتيل التوترات، مشددة على أن إيران "دولة شقيقة" وأن باكستان تكنّ “"حترامًا ومودة كبيرة" للشعب الإيراني. لكن البلدين على حافة تصعيد خطير".وبحسب المجلة، "تأتي الضربات الإيرانية أيضا في وقت حيث يتركز اهتمام العالم إلى حد كبير على إسرائيل وحربها ضد حماس في قطاع غزة، والتي وضعت خصم إيران في موقف محفوف بالمخاطر. وفي هذا السياق، تعمل هجمات إيران على تحويل الأضواء إليها وتعريض علاقاتها مع جيرانها للخطر. وكان من الممكن أن تشعر إيران بالرضا عندما ترى الحرب في غزة تتكشف، والتي أدت إلى تفاقم عزلة إسرائيل الدولية وضعفها، ولكن هجماتها قد تستدعي المزيد من التدقيق والضغوط على نفسها. ربما قررت إيران إعطاء الأولوية لاستراتيجية أمنية وطنية أكثر قوة على علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصديقة، وهو ما يتضح من إعلان الحرس الثوري الإيراني العلني عن الضربة في الأراضي الباكستانية للمرة الأولى على الأرجح".وتابعت المجلة، "لا يمكن النظر إلى الضربات الصاروخية الإيرانية بمعزل عن غيرها، بل كجزء من التنافس الإقليمي المتعمق بين إسرائيل وما يسمى بمحور المقاومة الذي تقوده إيران وحلفاؤها. وفي هذا الصدد، قال الحرس الثوري الإيراني إن الضربات في كردستان العراق أصابت أهدافًا مرتبطة بالموساد، وأنها كانت جزءًا من الانتقام لمقتل السيد رضي موسوي، قائد الحرس الثوري الإيراني الذي توفي في 25 كانون الأول. وكانت الضربات أيضًا بمثابة استعراض للقوة ورسالة إلى خصوم إيران، وخاصة إسرائيل والولايات المتحدة. ومن المرجح أن يكون هدف الحرس الثوري الإيراني من هذه الضربات هو إرسال تحذير لأي شخص يتعاون مع إسرائيل ضد إيران، مما يعني ضمناً أنهم سيواجهون عواقب وخيمة".وأضافت المجلة، "في نهاية المطاف، أظهرت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي شنتها إيران عزمها وقدرتها على الرد على أعدائها، لكن طهران أثارت أيضاً حفيظة وقلق جيرانها، إذ تجاهلت سيادتهم ومصالحهم. إن هؤلاء الجيران، بما في ذلك العراق وباكستان على سبيل المثال لا الحصر، يجدون أنفسهم في مأزق: فهم يريدون الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة، ولكنهم يريدون أيضاً الحفاظ على أمنهم واستقرارهم، وقد لا يقتنعون بتبرير إيران بأن هجماتها كانت دفاعية فقط وليس المقصود منها ترهيبهم".وختمت المجلة، "لقد أوضح الحرس الثوري الإيراني أنه تبنى نهجا أكثر هجومية واستباقية في ما يتعلق بأمنه القومي، وأن الضربات كانت مجرد خطوة أولى، وهذا يعني أن مثل هذه العمليات من المرجح أن تستمر وتتصاعد، مما يضيف المزيد من الزيت على النار في المنطقة المضطربة بالفعل".