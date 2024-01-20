درجات حرارة صقيعية.. مقتل العشرات جراء عواصف تضرب الولايات المتحدة

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تسببت عواصف عنيفة ودرجات حرارة صقيعية اجتاحت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بـ 50 حالة وفاة مرتبطة بالطقس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، أمس الجمعة، في وقت تستعد مساحات واسعة من البلاد لمزيد من الرياح الباردة.وتسببت درجات حرارة صقيعية ورياح ثلجية وطبقات سميكة من الجليد في حوادث مرور أوقعت قتلى، وأحدثت بلبلة في حركة الطيران فيما أغلقت المدارس وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص وصدرت تحذيرات لملايين الأميركيين من سوء الأحوال الجوية، بحسب ما أفادت فرانس برس.ففي ولاية تينيسي، أكد سلطات الصحة في الولاية الجنوبية وفاة 14 شخصا بسبب أحوال الطقس الباردة، فيما لقيت 5 نساء كنّ عائدات من الحج في مكة حتفهن في حادث مرور على طريق سريع في بنسلفانيا الثلاثاء بحسب الشرطة.وسُجلت 5 وفيات مرتبطة بالطقس في كنتاكي، حسبما أعلن حاكم الولاية آندي بيشير في بيان الجمعة، فيما قضى 3 أشخاص في أوريغون صعقا في سقوط كابل كهرباء على سيارتهم المتوقفة خلال عاصفة جليدية الأربعاء، بحسب جهاز الإطفاء في بورتلاند.وتسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن 75,000 مشترك في أوريغون اعتبارا من مساء الجمعة، بحسب مرصد باور أوتيج المختص، فيما أعلن حاكم الولاية حالة طوارئ.وأفيد عن وفيات في ولايات إيلينوي وكنساس ونيوهامبشر ونيويورك وويسكونسن وولاية واشنطن حيث يُعتقد أن 5 أشخاص قضوا بسبب البرد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في سياتل.وضربت العواصف الثلجية مناطق عدة من البلاد مثل الشمال الغربي المطلّ على المحيط الهادئ وجبال روكي وأجزاء من نيو إنغلاند بالشمال الشرقي، ولا سيما غرب نيويورك، حيث قال خبراء الأرصاد إن حوالى 1.9 مترا من الثلوج تساقطت قرب بافالو خلال 5 أيام هذا الأسبوع.وامتدت درجات الحرارة الصقيعية إلى الجنوب الأميركي غير المعتاد على مثل هذا الشتاء القاسي.وتستعد مناطق من الولايات المتحدة لمزيد من الأحوال الجوية القاسية في نهاية الأسبوع. (سكاي نيوز)