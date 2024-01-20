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عربي-دولي

لا يحتاج ذخيرة.. سلاح سيقلب موازين الحرب تعرفوا إليه

Lebanon 24
20-01-2024 | 03:00
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أطلق بنجاح سلاح موجه بالليزر عالي الطاقة بتكلفة لا تتعدى 10 جنيهات إسترلينية فقط، ما سيقلب موازين الحرب مستقبلاً ويحدث ثورة في ساحة المعركة.

فقد أطلق سلاح DragonFire عالي الطاقة بنجاح لأول مرة ضد أهداف جوية خلال تجربة في منطقة Hebrides Range التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، وهو الأول من نوعه في المملكة المتحدة.
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ويتم تطوير السلاح، الذي تعمل عليه شركة كينيتيك البريطانية، لضرب الصواريخ والطائرات بدون طيار وأهداف العدو الأخرى، وفق تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

لا يحتاج ذخيرة
كذلك لا يحتاج السلاح الجديد أي ذخيرة، إذ يستخدم الطاقة الكهربائية، وهو ما يُنظر إليه باعتباره ميزة في وقت حيث يستهلك الغرب مخزون الصواريخ من خلال التبرع بها لأوكرانيا.

وعلى الرغم من أن نطاق السلاح الجديد مازال سرياً، إلا أنه يمكنه التعامل مع أي هدف مرئي وتعادل دقته ضرب عملة معدنية من مسافة كيلومتر واحد.

وقالت وزارة الدفاع إن الاختبارات أظهرت القدرة على الاشتباك مع أهداف جوية في النطاقات ذات الصلة وكانت خطوة كبيرة في إدخال التكنولوجيا، التي يدرسها الجيش البريطاني والبحرية الملكية، إلى الخدمة.

"ثورة في ساحة المعركة"
بدوره أوضح وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن "هذا النوع من الأسلحة المتطورة لديه القدرة على إحداث ثورة في ساحة المعركة من خلال تقليل الاعتماد على الذخيرة باهظة الثمن، مع تقليل مخاطر الأضرار الجانبية أيضاً".

وأضاف أن مثل هذه التقنيات المتقدمة كانت "حاسمة في عالم شديد التنافس"، وساعدت المملكة المتحدة على "الحفاظ على ميزة الفوز في المعركة والحفاظ على سلامة الأمة". (العربية)


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