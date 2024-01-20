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عربي-دولي

أثناء سفرهن إلى مؤسسات تعليمية.. خطف 6 راهابات في هايتي

Lebanon 24
20-01-2024 | 03:30
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خُطف ثمانية أشخاص بينهم ست راهبات في بور او برنس عاصمة هايتي، على ما ذكر اتحاد الطوائف الدينية في هذا البلد، وذلك على وقع تصاعد مستمر في عمليات الخطف.

وأسف المؤتمر الديني الهايتي في مذكرة داخلية من "أن ست راهبات من جمعية راهبات القديسة آن قد اختطفن مع آخرين كانوا على متن حافلة".
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وأوضح مسؤول في المؤتمر أن مجموعة مسلحة اختطفت الراهبات حوالي الساعة السابعة صباحا  أثناء سفرهن إلى مؤسسات تعليمية يعملن لديها.

ولم يقدم معلومات عن المخطوفين الإثنين الآخرين.

ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن طلب فدية.(الشرق الأوسط)
المصدر: الشرق الأوسط
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