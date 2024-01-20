حلف الناتو يطلق مناورة " المدافع الصامد".. رسائل مبطّنة تستهدف روسيا

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ويعتقد محللون عسكريون ومراقبون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تلك المناورات تستهدف بالأساس إيصال "رسالة ردع" لروسيا، وتأكيد "تضامن وتنسيق" الحلفاء في الرد على أي تهديد محتمل، في خضم الصراعات المتفاقمة مؤخرًا.



وتبدأ المناورات العسكرية ، التي تهدف إلى إظهار أن الحلف قادر على الدفاع عن جميع أراضيه حتى حدوده مع روسيا، الأسبوع المقبل وتستمر حتى أيار، بمشاركة جميع دول الناتو الـ 31، إضافة إلى السويد، المرشحة للانضمام لحلف الناتو رغم عدم التصديق على طلبها بعد. يستعد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لإطلاق أضخم مناوراته العسكرية منذ نهاية الحرب الباردة والتي تحمل اسم "المدافع الصامد 2024"، بمشاركة 90 ألف جندي من الدول الأعضاء، في إشارة إلى اعتبارها دليلًا على "وحدة الناتو" في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.ويعتقد محللون عسكريون ومراقبون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تلك المناورات تستهدف بالأساس إيصال "رسالة ردع" لروسيا، وتأكيد "تضامن وتنسيق" الحلفاء في الرد على أي تهديد محتمل، في خضم الصراعات المتفاقمة مؤخرًا.وتبدأ المناورات العسكرية ، التي تهدف إلى إظهار أن الحلف قادر على الدفاع عن جميع أراضيه حتى حدوده مع روسيا، الأسبوع المقبل وتستمر حتى أيار، بمشاركة جميع دول الناتو الـ 31، إضافة إلى السويد، المرشحة للانضمام لحلف الناتو رغم عدم التصديق على طلبها بعد.

ووفق وكالة الأسوشيتد برس، تأتي هذه المناورات في وقت تشهد الحرب بين روسيا وأوكرانيا جمودًا، إذ لا يشارك الناتو بشكل مباشر في الصراع، لكن يدعم تزويد كييف بأسلحة وذخائر وتوفير التدريب العسكري بشكل فردي أو في إطار تحالف.

كما تأتي المناورات بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حلف الناتو، بحسب وكالة رويترز، وتُعتبر الأهم منذ مناورة "ريفورجر" عام 1988، والتي جرت خلال الحرب الباردة.

وفي المناورة المرتقبة، ستنتقل القوات إلى أوروبا وعبرها حتى نهاية أيار فيما يصفه الناتو بأنه "سيناريو محاكاة لصراع ناشئ مع خصم قريب من نظيره"، إذ ستكون مصممة لمحاكاة الصدام مع تحالف وهمي يسمى "أوكاسوس"، وبموجب خطط الناتو الدفاعية الجديدة، فإن خصومه الرئيسيين هم روسيا والمنظمات الإرهابية.

من جهته، قال القائد الأعلى للحلف في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، إن الحلف يحتاج إلى "التدرب على خططنا وتحسينها من خلال المناورات الصارمة"، وبالتالي ستكون تلك المناورات "دليلا واضحا على وحدتنا وقوتنا وتصميمنا على حماية بعضنا البعض".

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، إلى أنه من المتوقع أن تشمل المناورات تعبئة لسفن وأصول بحرية أخرى، إلى جانب مركبات وطائرات بما في ذلك طائرات "إف-35"، و"إف/إيه-18"، و"هارير"، و"إف-15"، وهليكوبتر، وطائرات بدون طيار.

وأوضحت أنه في حين أن نشر القوات على نطاق واسع هو جزء من مناورات منتظمة لحلف شمال الأطلسي، إلا أنه يأتي بعد ما يقرب من عامين من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ووسط حالة تأهب متزايدة في أوروبا من اتساع الحرب، وبالتالي ستكون تلك المناورات "رسالة إلى موسكو وغيرها من الخصوم" بأن الحلف مستعد للدفاع عن حدوده.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، إرسال نحو 20 ألف جندي للمشاركة في المناورات، بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات مقاتلة، حيث تشمل عملية النشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني سيتمركزون في شرق أوروبا، بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز "إف 35 بي" وطائرات استطلاع.

ووفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية، حذر رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور من إمكانية نشوب حرب شاملة مع روسيا في السنوات العشرين المقبلة، قائلاً إنه يتعين على المدنيين الاستعداد للأمر.(سكاي نيوز عربية)