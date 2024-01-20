ما زال حياً.. من هو أكرم العجوري الذي أشيع نبأ اغتياله في دمشق؟





ووفق المعلومات، ضربت الغارة منطقة "المزة - فيلات غربية"، وهي منطقة يتواجد بها عادة قياديون من حركة الجهاد وحزب الله.

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في حين قال مصدر في التحالف الإقليمي المؤيد لسوريا بتصريحات لرويترز، إن عضوا في الحرس الثوري الإيراني قتل وأصيب آخرون.



وأضاف أن المبنى المستهدف متعدد الطوابق، وكان يستخدمه مستشارون إيرانيون يدعمون الحكومة السورية وأنه سوي بالأرض.



ورجحت مصادر مقتل القيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري، من دون تأكيد رسمي، حيث أن الحركة نفت فقط اغتيال زيادة نخالة بعد انتشار أنباء تفيد بذلك. في تصعيد خطير، استهدفت غارة إسرائيلية جديدة صباح اليوم السبت، منزلاً سكنياً وسط العاصمة السورية دمشق.ووفق المعلومات، ضربت الغارة منطقة "المزة - فيلات غربية"، وهي منطقة يتواجد بها عادة قياديون من حركة الجهاد وحزب الله.في حين قال مصدر في التحالف الإقليمي المؤيد لسوريا بتصريحات لرويترز، إن عضوا في الحرس الثوري الإيراني قتل وأصيب آخرون.وأضاف أن المبنى المستهدف متعدد الطوابق، وكان يستخدمه مستشارون إيرانيون يدعمون الحكومة السورية وأنه سوي بالأرض.ورجحت مصادر مقتل القيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري، من دون تأكيد رسمي، حيث أن الحركة نفت فقط اغتيال زيادة نخالة بعد انتشار أنباء تفيد بذلك.

ونفت معلومات "لبنان24" ما أشيع عن إغتيال المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العاجوري في سوريا.



وقالت المعلومات إن العاجوري بخير وأنه لم يجرِ استهدافه إبان القصف الذي طال دمشق، صباح اليوم.

فمن هو أكرم العجوري الذي ترجح مصادر اغتياله في دمشق؟

أكرم العجوري هو عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ورئيس الدائرة العسكرية في الحركة والمسؤول عن إمداد جناحها العسكري "سرايا القدس".



وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أدرجت العجوري على لائحة "الإرهابيين الدوليين المصنفين تصنيفا خاصا"، وفق تعبيرها كونه قياديا في حركة الجهاد، وذلك ضمن أحدث "تدابير عقابية" اتخذتها ردا على هجوم حماس في 7 تشرين الأول الماضي، ضد إسرائيل.



وهدف التصنيف والعقوبات إلى عرقلة وصول الأفراد والمنظمات إلى الموارد والتمويل، وفق بيانها في تشرين الثاني الفائت. (العربية)





