Advertisement

عربي-دولي

مقرّ رئيس وزراء يحترق... هل من إصابات؟

Lebanon 24
20-01-2024 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1154755-638413504289617089.jpg
Doc-P-1154755-638413504289617089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق في قصر "ماكسيما"، مقرّ إقامة رئيس وزراء اليونان في أثينا.
وقالت وزارة الأزمات المناخية والحماية المدنية اليونانية في بيان: "اندلع هذا الصباح حريق في المستودع المجاور في الطابق الأرضي من قصر مكسيما. وشارك 24 من رجال الإطفاء في عملية الإطفاء. وتم تحديد موقع الحريق بسرعة، ولم يتسبب سوى في أضرار مادية طفيفة". (روسيا اليوم)
Advertisement

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-01-20
09:30 | 2024-01-20
09:27 | 2024-01-20
09:20 | 2024-01-20
08:50 | 2024-01-20
08:35 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24