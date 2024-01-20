مقرّ رئيس وزراء يحترق... هل من إصابات؟

اندلع حريق في قصر "ماكسيما"، مقرّ إقامة رئيس وزراء اليونان في أثينا.

وقالت وزارة الأزمات المناخية والحماية المدنية اليونانية في بيان: "اندلع هذا الصباح حريق في المستودع المجاور في الطابق الأرضي من قصر مكسيما. وشارك 24 من رجال الإطفاء في عملية الإطفاء. وتم تحديد موقع الحريق بسرعة، ولم يتسبب سوى في أضرار مادية طفيفة". (روسيا اليوم)