انخفاض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان بنسبة 50%

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انخفض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان بنسبة 50% تقريبا على خلفية التوتر مع إيران، حسب صحيفة "إكسبريس تريبيون".وكتبت الصحيفة: "بعد التوتر بين إسلام آباد وطهران تم تسجيل انخفاض قياسي في عدد الرحلات الجوية التي تستخدم المجال الجوي الباكستاني 50% تقريبا".وأكدت الصحيفة أن 450 رحلة فقط استخدمت المجال الجوي الباكستاني يوم أمس الخميس، في حين أن متوسط الرحلات يوميا يصل إلى 750.وتابعت: "لا يوجد قيود على الحركة الجوية في المجال الجوي الباكستاني". (روسيا اليوم)