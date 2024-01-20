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إقتصاد

انخفاض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان بنسبة 50%

Lebanon 24
20-01-2024 | 06:00
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انخفض عدد الرحلات الجوية عبر باكستان بنسبة 50% تقريبا على خلفية التوتر مع إيران، حسب صحيفة "إكسبريس تريبيون".

وكتبت الصحيفة: "بعد التوتر بين إسلام آباد وطهران تم تسجيل انخفاض قياسي في عدد الرحلات الجوية التي تستخدم المجال الجوي الباكستاني 50% تقريبا".
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وأكدت الصحيفة أن 450 رحلة فقط استخدمت المجال الجوي الباكستاني يوم أمس الخميس، في حين أن متوسط الرحلات يوميا يصل إلى 750.

وتابعت: "لا يوجد قيود على الحركة الجوية في المجال الجوي الباكستاني". (روسيا اليوم)

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