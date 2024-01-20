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عربي-دولي

إجراء عاجل من هذه الدولة تجاه إسرائيل... ما الذي قرّرته؟

Lebanon 24
20-01-2024 | 06:32
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أشار وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إلى أن إيطاليا توقفت عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل بعد بدء الحرب في غزة.

وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة "كوتيديانو ناسيونالي": "منذ بداية الحرب في غزة، توقفت إيطاليا عن إرسال أي نوع من الأسلحة إلى إسرائيل. كل هذا محظور الآن، أوقفنا كافة عمليات تسليم أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية من أي نوع". (روسيا اليوم)
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