Advertisement

عربي-دولي

هل قتلته غارة إسرائيليّة؟... ما هو مصير العمّ أبو ضياء؟

Lebanon 24
20-01-2024 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1154774-638413551185503837.jpg
Doc-P-1154774-638413551185503837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما هزّ العالم إثر فيديو له انتشر أواخر العام الماضي كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وهو يحمل جثة حفيدته الصغيرة ريم، مقبلاً وجهها وهو يقول "روح الروح"، شغل العمّ أبو ضياء بال محبيه. فقد طفا اسم الجدّ الفلسطيني خالد نبهان، إلى السطح مجددا، بعد أخبار تحدثت عن وفاته إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
Advertisement

وبينما انهالت التعليقات حزناً عقب انتشار الخبر، أطل العم أبو ضياء بمقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك طمأن به محبيه.

وأكد الجد الذي بات أشهر من نار على علم، أنه بخير، وأن ما تم تداوله إشاعات عارية عن الصحة. (العربية)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-01-20
09:30 | 2024-01-20
09:27 | 2024-01-20
09:20 | 2024-01-20
08:50 | 2024-01-20
08:35 | 2024-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24