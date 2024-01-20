هل قتلته غارة إسرائيليّة؟... ما هو مصير العمّ أبو ضياء؟

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بعدما هزّ العالم إثر فيديو له انتشر أواخر العام الماضي كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وهو يحمل جثة حفيدته الصغيرة ريم، مقبلاً وجهها وهو يقول "روح الروح"، شغل العمّ أبو ضياء بال محبيه. فقد طفا اسم الجدّ الفلسطيني خالد نبهان، إلى السطح مجددا، بعد أخبار تحدثت عن وفاته إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة.وبينما انهالت التعليقات حزناً عقب انتشار الخبر، أطل العم أبو ضياء بمقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك طمأن به محبيه.وأكد الجد الذي بات أشهر من نار على علم، أنه بخير، وأن ما تم تداوله إشاعات عارية عن الصحة. (العربية)