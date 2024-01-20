أحدهم العقل المدبّر للهجمات على الأميركيين.. من هم قتلى الحرس الثوري في سوريا؟





ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن "العلاقات العامة للحرس الثوري"، مقتل حجة الله أميدوار، علي آقازاده، حسين محمدي، وسعيد كريمي.

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وقال الحرس الثوري في بيان أن "أربعة مستشارين عسكريين للجمهورية الإسلامية"، و"عددا من عناصر القوات السورية" قتلوا في العاصمة السورية، متهما إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم. أقر الحرس الثوري الإيراني بمقتل "4 مستشارين عسكريين" في غارة إسرائيلية على منزل في العاصمة السورية دمشق، وأعلن عن أسمائهم دون أن يكشف عن رتبهم العسكرية.ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن "العلاقات العامة للحرس الثوري"، مقتل حجة الله أميدوار، علي آقازاده، حسين محمدي، وسعيد كريمي.وقال الحرس الثوري في بيان أن "أربعة مستشارين عسكريين للجمهورية الإسلامية"، و"عددا من عناصر القوات السورية" قتلوا في العاصمة السورية، متهما إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وقالت وكالة "مهر" نقلا عن مصدر مطلع لم تسمه إن "مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سوريا، اللواء يوسف أميد زاده، ونائبه وعنصرين آخرين من الحرس قُتلوا في الهجوم الذي شنته إسرائيل على سوريا".

من جانبها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن أميد زاده هو "العقل المدبر للهجمات ضد القوات الأميركية".