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إسرائيل تُلقي منشورات... ماذا طلبت من سكان غزة؟

Lebanon 24
20-01-2024 | 07:29
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أسقطت طائرات إسرائيلية اليوم السبت، منشورات على منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، تحثّ الفلسطينيين النازحين هناك على المساعدة في تحديد أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

ودعت المنشورات سكان قطاع غزة إلى تقديم معلومات عن مكان وجود الرهائن لدى حماس، وعرض المكافآت. (سكاي نيوز)
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