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عربي-دولي

نتنياهو لبايدن: يجب أن تظل إسرائيل تسيطر أمنيًا بالكامل على قطاع غزة

Lebanon 24
20-01-2024 | 08:10
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أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السبت، بيانا، ردا على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بأن نتنياهو لم يستبعد تماما قيام دولة فلسطينية في محادثتهما التي جرت يوم الجمعة.

وجاء في البيان: "في محادثته الليلة الماضية مع الرئيس بايدن، كرر رئيس الوزراء نتنياهو موقفه الثابت لسنوات، والذي أعلنه أيضًا في مؤتمر صحفي في اليوم السابق: بعد القضاء على حماس، يجب أن تظل إسرائيل تسيطر أمنيًا بالكامل على قطاع غزة، لضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطيني".
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وفي مكالمة هاتفية يوم الجمعة، ناقش الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي حالة الحرب، في أول محادثة بينهما منذ أسابيع وسط توسع فجوة الخلاف بينهما.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المحادثة استمرت قرابة 40 دقيقة وأجريت في أجواء جيدة. (سكاي نيوز عربية) 
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