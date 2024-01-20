بسبب لقاحات "كوفيد-19".. شركة فايزر ترفع دعوى قضائية ضد هذه الدولة

Advertisement

أعلن المتحدث باسم الحكومة الرومانية، ميهاي كونستانتين أن حكومة بلاده تلقت إشعارا بأن شركة فايزر رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة بسبب رفض بوخارست شراء 28 مليون جرعة من لقاحات كورونا.وقال المسؤول: "نهاية كانون الأول الماضي لجأت فايزر إلى القضاء، وفي شباط ستبدأ الإجراءات القضائية. قامت رومانيا بتقييم حاجة الوباء إلى الجرعات، لكن التعديل الذي أشارت إليه شركة الأدوية لم تتم الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة، ولذلك لم تتم عمليات الدفع، كون الجرعات التي تم اقتراحها من الشركة لم يتم اختيارها من قبل الدولة الرومانية".وأشار المسؤول نقلا عن وزارة الصحة الرومانية إلى "أن 28 مليون جرعة سيكون من المستحيل استخدامها، وخصوصا أن الوباء لم يعد منتشرا كالسابق وانخفض الطلب على اللقاحات".وفتح المدعون العامون من المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا تحقيقا جنائيا في شراء جرعات زائدة من لقاحات فيروس كورونا في كانون الأول الماضي، وتجاوزت الأضرار التي لحقت بموازنة الدولة بسبب هذه الإجراءات مليار يورو.