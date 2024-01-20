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صحة

بسبب لقاحات "كوفيد-19".. شركة فايزر ترفع دعوى قضائية ضد هذه الدولة

Lebanon 24
20-01-2024 | 08:50
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الرومانية، ميهاي كونستانتين أن حكومة بلاده تلقت إشعارا بأن شركة فايزر رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة بسبب رفض بوخارست شراء 28 مليون جرعة من لقاحات كورونا.

وقال المسؤول: "نهاية كانون الأول الماضي لجأت فايزر إلى القضاء، وفي شباط ستبدأ الإجراءات القضائية. قامت رومانيا بتقييم حاجة الوباء إلى الجرعات، لكن التعديل الذي أشارت إليه شركة الأدوية لم تتم الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة، ولذلك لم تتم عمليات الدفع، كون الجرعات التي تم اقتراحها من الشركة لم يتم اختيارها من قبل الدولة الرومانية".
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وأشار المسؤول نقلا عن وزارة الصحة الرومانية إلى "أن 28 مليون جرعة سيكون من المستحيل استخدامها، وخصوصا أن الوباء لم يعد منتشرا كالسابق وانخفض الطلب على اللقاحات".

وفتح المدعون العامون من المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا تحقيقا جنائيا في شراء جرعات زائدة من لقاحات فيروس كورونا في كانون الأول الماضي، وتجاوزت الأضرار التي لحقت بموازنة الدولة بسبب هذه الإجراءات مليار يورو.
 
ووجهت اتهامات إلى رئيس الوزراء الروماني السابق فلورين كيتسو، وكذلك وزيري الصحة السابقين فلاد فويكوليسكو وإوانا ميهايلا، وبحسب التحقيق أبرم أعضاء مجلس الوزراء الروماني ما بين كانون الثاني وأيار 2021، عقودا لشراء كميات كبيرة من لقاحي فايزر وموديرنا، في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات المفوضية الأوروبية أن 10.7 مليون شخص يحتاجون إلى التطعيم، وأن بوخارست لديها بالفعل ضعف جرعات أدوية التطعيم. (روسيا اليوم) 

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