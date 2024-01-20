معلومات عنه... من هو حاج صادق الذي اغتالته إسرائيل في سوريا؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ وسائل إعلام إيرانية، أعلنت عن مقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا حاج صادق أميد زاده ونائبه، وذلك في القصف الإسرائيلي الذي استهدف حيّ المزة في العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، وأسفر عن 10 قتلى حتى الآن."حاج صادق" من مواليد العاصمة طهران، ويُعدّ من المقربين من قائد فيلق القدس في سوريا الجنرال رضى موسوي، الذي تم اغتياله في كانون الاول الماضي.وكان من بين الأسرى الإيرانيين أثناء احتجاز قوات جبهة النصرة رهائن بداية الأزمة السورية، وتم إطلاق سراحهم أخيراً مع سجناء آخرين.ووفق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن العميد صادق أوميد زاده، حدد الأهداف الأميركية التي يجب مهاجمتها في سوريا، وكان يقدم المشورة في عمليات استهداف القوات الأميركية.وقالت وثيقة مسربة، إن مسؤولا في فيلق القدس يدعى صادق أوميد زاده "حدد على وجه التحديد مركبات "همفي" و"كوجر" أميركية مدرعة في سوريا" باعتبارها الأهداف المقصودة وتحدث عن إرسال عملاء مجهولين لالتقاط صور استطلاعية للطرق التي تسلكها القوات الأميركية. (سكاي نيوز)