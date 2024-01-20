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عربي-دولي

قصّة مُحزنة جدّاً... وفاة طفل قرب جثة والده بَقِيَ من دون ماء وطعام!

Lebanon 24
20-01-2024 | 09:27
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أحدثت وفاة الطفل برونسون باترسبي البالغ من العمر عامين، الذي تُرك لأيام بجوار جثة والده، صدمة في بريطانيا، مثيرة تساؤلات حول إخفاقات محتملة من جانب الشرطة أو الخدمات الاجتماعية.

وعُثر على جثة الطفل بجانب جثة والده كينيث في شقتهما، في منطقة سكيغنيس الساحلية في شمال إنكلترا. وكان قد شاهده آخر مرة قبل أسبوعين أحد جيرانه.
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وبحسب الصحف البريطانية، توفي كينيث باترسبي بنوبة قلبية بعد أيام قليلة من عيد الميلاد، ووجد الطفل الصغير نفسه وحيدا، من دون ماء أو طعام.

وقالت سارة بيسي، والدة الطفل الأشقر الذي انتشرت صورته في وسائل الإعلام، إن ابنها توفي بسبب الجوع، ملقية باللائمة على الخدمات الاجتماعية في مقاطعة لينكولنشر.

وصرّحت الوالدة في مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية: "لو قاموا بعملهم، لكان برونسون لا يزال على قيد الحياة".

وقالت والدة الطفل، التي لم تكن تعيش معه ولم تره منذ تشرين الثاني، إنها "مسكونة" بفكرة بحث ابنها اليائس عن الطعام بعد وفاة كيني، شريكها السابق الذي انفصلت عنه وأنجبت منه طفلين آخرين. (الحرة)

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