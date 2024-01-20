إيران تتهم إسرائيل بتنفيذ الضربة على دمشق.. وتتوعّد بالانتقام

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اتهمت إيران إسرائيل، السبت، بتنفيذ الضربة التي قتلت مسؤولًا في استخبارات الحرس الثوري الإيراني ونائبه وعنصرين آخرين في دمشق، متوعدة بالانتقام "في الزمان والمكان المناسبَين".وأدان الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان "بشدّة بالعمل الإجرامي الذي نفذه الكيان الصهيوني" والذي يُعدّ "محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة".ودمرت غارة إسرائيلية على دمشق مبنى يستخدمه الحرس الثوري الإيراني، ما أسفر عن مقتل أربعة إيرانيين على الأقل. (سكاي نيوز عربية)