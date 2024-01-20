تظاهرة حاشدة في مدريد دعما لفلسطين

أفادت صحيفة "بيريوديكو" الإسبانية، أن نحو 25 ألف شخص خرجوا للتظاهر دعما لفلسطين في العاصمة مدريد.



وبحسب الصحيفة، فإن الاحتجاجات التي نظمتها منظمة شبكة التضامن الإسبانية ضد احتلال فلسطين "RESCOP" تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين"، جرت أيضًا في مدن أخرى مثل برشلونة وفالنسيا وإشبيلية. (روسيا اليوم)

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