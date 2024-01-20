الحوثيون أطلقوا صواريخ مضادة للسفن.. هكذا تعاملت معها أميركا

نفذت القيادة المركزية الأميركية غارات جوية ضد صواريخ مضادة للسفن لمليشيا الحوثي كانت ستستهدف خليج عدن في 20 كانون الثاني.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "كجزء من الجهود المستمرة لحماية حرية الملاحة ومنع الهجمات على السفن البحرية، في 20 كانون الثاني في حوالي الساعة 4:00 صباحًا، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارات جوية ضد صواريخ حوثية مضادة للسفن كان تستهدف خليج عدن وكانت مستعدة للانطلاق".

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وأضافت: "قررت القوات الأميركية أن الصواريخ تمثل تهديدًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، ثم ضربت الصاروخ ودمرته دفاعًا عن النفس".



ولفتت القيادة المركزية الأميركية إلى أن هذا الإجراء "سيجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية". (سكاي نيوز عربية)