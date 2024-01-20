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عربي-دولي

رئيس الوزراء السلوفاكي يعارض انضمام أوكرانيا للناتو

Lebanon 24
20-01-2024 | 11:30
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صرح رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بأنه سيبلغ نظيره الأوكراني دينيس شميجال في 24 كانون الثاني في أوزجورود أنه سيمنع عضوية أوكرانيا في الناتو، لأن ذلك سيعني بداية الحرب العالمية الثالثة.

 

 

وقال فيتسو لقناة RTVS التلفزيونية يوم السبت: أعرف ما سأذهب إليه (إلى الاجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني)، سأذهب بمساعدات إنسانية، وسوف نؤكد أنهم لن يتلقوا أي أسلحة من الجيش السلوفاكي ومن مستودعات الدولة السلوفاكية.

 

واضاف: سأقول إن هناك أشياء تختلف عليها وجهات نظرنا تماما، أما دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي فنحن نحترم ذلك، لكن يجب أن تتوفر لديهم الشروط.

 
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وأردف قائلا: سأقول إنني ضد عضوية أوكرانيا في الناتو، وسأستخدم حق النقض وأعرقله، لأنه سيكون أساس الحرب العالمية الثالثة.

( روسيا اليوم)

 

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