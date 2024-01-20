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عربي-دولي
الإعلان عن مقتل مسؤول إيراني جديد بـ"ضربة دمشق".. من هو؟
Lebanon 24
20-01-2024
|
12:11
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نقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن عضواً خامساً في قوة النخبة توفي متأثراً بإصابته في هجوم صاروخي إسرائيلي في سوريا اليوم السبت.
وقال بيان للحرس الثوري إن محمد أمين صمدي "استشهد بعد أن كان من بين جرحى الجريمة الإرهابية الصهيونية التي وقعت اليوم في دمشق".
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ووردت أنباء عن مقتل 4 آخرين من أعضاء الحرس الثوري في وقت سابق اليوم، إثر الهجوم الذي نفذته إسرائيل واستهدف مبنى سكنياً في العاصمة السورية دمشق.
وحدد أسماء أعضاء الحرس الأربعة المقتولين؛ هم حجة الله أميدارويعرف أيضا بأميد زادة، واسمه الحركي "حاج صادق" مسؤول الاستخبارات بفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بسوريا، وعلي آغازاده، وحسين محمدي، وسعيد كريمي.
ويأتي الهجوم الجديد على أعضاء الحرس الثوري الإيراني بعد أربعة أسابيع من مقتل رضي موسوي، وهو مسؤول رفيع المستوى في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في هجوم مماثل في حي السيدة زينب بريف دمشق.
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